Премьерный сезон шоу «Море снов» завершится в «Москвариуме»

В Москве на водной сцене «Москвариума» 22 ноября завершится премьерный сезон шоу «Море снов». Сюжет постановки основывается на путешествии 10-летней Акулины по океану с целью осуществить заветную мечту — подружиться с дельфинами.

Для нас было важно создать историю, которая рассказывает о настоящей дружбе и показывает, что даже самые смелые фантазии могут стать реальностью. Только в «Москвариуме» можно увидеть, как морские обитатели взаимодействуют с тренерами и артистами, создавая гармонию между человеком и природой, — отметил генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

В постановке задействованы свыше 50 артистов разных жанров, в том числе воздушные гимнасты, балерины, синхронисты и кукольники. Особенностью шоу стали 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные инсталляции.

Режиссером постановки «Море снов» стал Вячеслав Кулаев. По его словам, главным вдохновением для идеи шоу стали дети. Как признался Кулаев, у него возникла мысль создать историю про мир снов, где оживают мечты ребенка.