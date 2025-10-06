Премьера шоу «Море снов» прошла на водной сцене в «Москвариуме»

На водной сцене в «Москвариуме» состоялся предпремьерный показ фантазийного шоу «Море снов» с участием морских млекопитающих и свыше 50 артистов разных жанров. Режиссером постановки стал Вячеслав Кулаев.

Главное вдохновение для идеи шоу — дети. Возникла мысль сделать историю про мир снов, где мечты ребенка оживают. Главной задачей стало органичное соединение всех элементов: музыкального сопровождения, сюжета и появления животных. Мы стремились к поэтической атмосфере, к погружению в фантазию и красоту, — отметил Кулаев.

В программу шоу вошли номера с участием воздушных гимнастов, артистов балета, синхронистов и кукольников. Они выступили в уникальных футуристических костюмах — всего для шоу создали свыше сотни образов. Особенностью постановки также стало использование 3D-проекций, нейрогенераций, кинетического света и лазерных инсталляций.

Ранее стало известно, что в основу сюжета шоу легло путешествие 10-летней Акулины по океану с целью осуществить свою заветную мечту — подружиться с дельфинами. Серия спектаклей «Море снов» запланирована до 22 ноября.