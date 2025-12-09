Врач предупредил о вреде алкогольных конфет для школьников

Организм подростка слишком восприимчив к любой дозе алкоголя, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Николай Пархоменко. Он отметил, что школьники начали массово скупать алкогольные конфеты, чтобы проносить их на мероприятия.

Алкоголь в микродозах будет незаметен для организма, но с увеличением дозы и при бесконтрольном приеме эта шалость может превратиться в пагубную привычку. Со своей точки зрения скажу, что я против, как человек и профессионал, чтобы школьникам продавали конфеты с алкоголем, с ароматизатором алкоголя и прочими «шалостями», так как создается иллюзия безопасности, — рассказал Пархоменко.

По мнению врача, таким образом школьники могут получить зависимость или испытать слишком сильный интерес и начать пробовать алкоголь более серьезно. Он отметил, что шоколад маскирует крепость алкоголя и подростки могут незаметно получить отравление.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что Генпрокуратура должна проверить маркетплейсы из-за продажи алкогольных конфет детям. По его словам, такая продукция должна реализовываться строго в рамках законодательства.