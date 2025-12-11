Звезда «Танцора диско» поблагодарил Путина и Симоньян за запуск RT India Актер Чакраборти поблагодарил Путина и Симоньян за запуск телеканала RT India

Звезда фильма «Танцор диско» Митхун Чакраборти поблагодарил президента России Владимира Путина и главного редактора RT Маргариту Симоньян за открытие телеканала RT India, пишет соответствующее издание. Актер также выразил любовь к российской публике.

Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача! — обратился Чакраборти.

Симоньян в свою очередь ответила актеру в Telegram-канале. Она назвала его дорогим другом и «отправила привет» от всей России. Уточняется, что телеканал RT India официально запустили 5 декабря 2025 года.

Ранее Симоньян сообщила, что внук индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал в Сети фотографию рекламного плаката RT India, посвященного его деду. В своем Telegram-канале она отметила, что Капур был особо популярен в СССР.