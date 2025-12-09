Многодетный педофил вонзил палку в половые органы школьницы В Индии педофил вонзил палку в половые органы школьницы после изнасилования

В индийском штате Гуджара мужчина вставил шестилетней девочке в половые органы палку после попытки изнасилования, сообщает Bhaskar English. Инцидент произошел, пока семья ребенка работала в поле, а сама несовершеннолетняя играла неподалеку.

Неизвестный похитил девочку, заткнул ей рот и попытался изнасиловать, однако школьница закричала. Совершив преступление, мужчина скрылся, оставив пострадавшую истекать кровью.

Родственники, заметив исчезновение девочки, начали поиски и нашли ее в критическом состоянии. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей сейчас оказывают медицинскую помощь.

В ходе расследования полиция допросила около 100 человек и в результате задержала подозреваемого. Им оказался местный каменщик, отец троих детей — дочери и двух сыновей.

Ранее шестерых мужчин в Марокко приговорили к 15 годам тюрьмы за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотиками во время местного фестиваля. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов (834 тыс. рублей).