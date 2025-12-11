В российском регионе пытаются продать компании экс-соратника Зеленского Продажа изъятых в Адыгее компаний Коломойского не состоялась

Две компании украинского олигарха Игоря Коломойского, которые зарегистрированы в Адыгее, снова выставят на торги, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росимущество. Речь идет об организациях «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг».

Торги признаны несостоявшимися. Будут организованы новые. Будет объявлено дополнительно, — сообщили агентству.

На платформе «Торги России» единым лотом были выставлены все акции обеих компаний. Стартовая стоимость пакета составила 3,9 млрд рублей. Заявки от потенциальных участников принимались до 25 ноября.

Основанием для передачи 100% долей предприятий в собственность государства стало решение Кошехабльского районного суда Адыгеи, вынесенное в 2024 году по обращению Генпрокуратуры. Предпосылками послужили экстремистская деятельность Коломойского и финансирование украинской армии.

Ранее бывший чиновник Росприроднадзора Андрей Фролов лишился имущества на сумму более 300 млн рублей. Суд признал, что все имущество было приобретено с использованием коррупционных схем. Решение о конфискации пока не вступило в законную силу. В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом и т. д.