ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:37

Путин оценил запуск телеканала RT в Индии

Президент РФ Путин: новый телеканал поможет Индии лучше узнать Россию

Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Новый телеканал от RT, который начнет вещание в Индии, позволит местным жителям лучше узнать Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что у жителей Индии будет больше возможностей получить объективную информацию, пишет издание.

Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня, — заявил Путин.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что у RT огромный опыт работы за рубежом. Он отметил, что запуск канала в Индии должен пройти успешно.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что RT можно считать главным медийным брендом России на внешнем рынке. Он также назвал СМИ «голосом разума» и подчеркнул, что издание показывает миру «разумность и правду».

Владимир Путин
телеканалы
Индия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредил москвичей о температурных качелях на следующей неделе
Эксперт из сферы логистики рассказал, чем Африка интересна для России
Минцифры обновило белый список сайтов и платформ
Секс в парке закончился для американца жестокой расправой
«Под каждой цифрой есть имя»: Мирошник раскрыл число жертв ВСУ
Россиянам рассказали, что категорически нельзя делать при уборке с химией
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.