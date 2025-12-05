Путин оценил запуск телеканала RT в Индии

Новый телеканал от RT, который начнет вещание в Индии, позволит местным жителям лучше узнать Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что у жителей Индии будет больше возможностей получить объективную информацию, пишет издание.

Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня, — заявил Путин.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что у RT огромный опыт работы за рубежом. Он отметил, что запуск канала в Индии должен пройти успешно.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что RT можно считать главным медийным брендом России на внешнем рынке. Он также назвал СМИ «голосом разума» и подчеркнул, что издание показывает миру «разумность и правду».