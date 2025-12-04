RT можно считать главным медийным брендом России на внешнем рынке, сообщает издание со ссылкой на слова главы Россотрудничества Евгения Примакова. Он также назвал СМИ «голосом разума».
RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом, — рассказал Примаков.
Глава Роскачества отметил, что в период его работы на телевидении за рубежом часто спрашивали, не работает ли он в RT. Он подчеркнул, что издание показывает миру «разумность и правду».
