В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке Россотрудничество: RT является главным медийным брендом России на внешнем рынке

RT можно считать главным медийным брендом России на внешнем рынке, сообщает издание со ссылкой на слова главы Россотрудничества Евгения Примакова. Он также назвал СМИ «голосом разума».

RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом, — рассказал Примаков.

Глава Роскачества отметил, что в период его работы на телевидении за рубежом часто спрашивали, не работает ли он в RT. Он подчеркнул, что издание показывает миру «разумность и правду».

