Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:29

В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке

Россотрудничество: RT является главным медийным брендом России на внешнем рынке

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

RT можно считать главным медийным брендом России на внешнем рынке, сообщает издание со ссылкой на слова главы Россотрудничества Евгения Примакова. Он также назвал СМИ «голосом разума».

RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом, — рассказал Примаков.

Глава Роскачества отметил, что в период его работы на телевидении за рубежом часто спрашивали, не работает ли он в RT. Он подчеркнул, что издание показывает миру «разумность и правду».

Ранее сотрудники «Вечерней Москвы» получили награды по итогам конкурса «Информируем из первых рук». Журналистов наградили в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы „Защищать, спасать, гордиться“».

журналисты
рынки
авторитеты
влияние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов
Любимый салат мужа: печень трески, яйца и зеленый лук
«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Экс-главком НАТО увидел сразу две угрозы планам ЕК по активам России
Главу канцелярии церкви Армении задержали за сбыт наркотиков
Герман Греф оценил опыт работы RT за рубежом
Появились кадры совместной поездки Путина и Моди на автомобиле
Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений
Стало известно, чего испугались Мерц и Макрон
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.