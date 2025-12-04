Сотрудники «Вечерней Москвы» получили награды в журналистском конкурсе

Сотрудники «Вечерней Москвы» получили награды по итогам конкурса «Информируем из первых рук», сообщает издание. Журналисты получили награды в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы „Защищать, спасать, гордиться“».

Отдельно хочу отметить, сколько было замечательных журналистских и фоторабот по патриотической тематике. В том числе речь идет о 80-летии Великой Победы, по теме СВО, — рассказала заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова.

Также два снимка признаны лучшими фотоработами о Москве среди федеральных и городских СМИ. В этом году в рамках конкурса рассмотрели 171 заявку.

Ранее сообщалось, что RT занял первое место в четырех номинациях премии «Медиабренд» 2025 года. На ней представили проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.