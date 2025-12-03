Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:26

RT победил в четырех номинациях премии «Медиабренд»

RT занял первое место в четырех номинациях премии «Медиабренд» 2025 года

Логотип телеканала RT Логотип телеканала RT Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
RT занял первое место в четырех номинациях премии «Медиабренд» 2025 года, пишет соответствующее издание. На ней представили проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

Издание стало победителем в категориях «Лучший проморолик информационной/новостной программы» и «Лучшее графическое оформление программы». Кроме того, оно получило золото в номинациях «Лучший 2D-моушен-дизайн и типографика в промороликах/трейлерах» и «Лучшее использование инноваций».

Всего RT вручили 13 наград в 10 номинациях. Издание отличилось в категориях «Лучший съемочный ролик», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая видеопромокампания любого эфирного события», «Лучший проморолик специального события» и «Лучший проморолик, созданный с помощью нейросетей».

Ранее в Москве состоялось торжественное награждение победителей премии «Технологии Добра» в рамках одноименного форума. Наградами отметили лучшие технологические решения для НКО. Всего форум посетили свыше шести тысяч участников.

