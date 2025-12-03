RT победил в четырех номинациях премии «Медиабренд» RT занял первое место в четырех номинациях премии «Медиабренд» 2025 года

RT занял первое место в четырех номинациях премии «Медиабренд» 2025 года, пишет соответствующее издание. На ней представили проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

Издание стало победителем в категориях «Лучший проморолик информационной/новостной программы» и «Лучшее графическое оформление программы». Кроме того, оно получило золото в номинациях «Лучший 2D-моушен-дизайн и типографика в промороликах/трейлерах» и «Лучшее использование инноваций».

Всего RT вручили 13 наград в 10 номинациях. Издание отличилось в категориях «Лучший съемочный ролик», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая видеопромокампания любого эфирного события», «Лучший проморолик специального события» и «Лучший проморолик, созданный с помощью нейросетей».

