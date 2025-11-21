Премия «Технологии Добра» определила лучшие технологические решения для НКО

В Москве в кинотеатре «Октябрь» 19 ноября 2025 года состоялось торжественное награждение победителей премии «Технологии Добра» в рамках одноименного форума. Наградами отметили лучшие технологические решения для НКО. Всего форум посетило свыше шести тысяч участников. Его организаторами стали Совкомбанк и фонд «Сколково».

В номинации «Вдохновляющее партнерство» победителем стала АНО «Профи-центр». В категории «Цифровой старт» первенство заняла АНО «Помощь людям старшего возраста, страдающим деменцией, их семьям лицам, осуществляющим уход „Деменция.нет“». Лучшим «Технологическим партнером НКО» признали адвокатское бюро «А1».

Награду в категории «Открытое решение» получил благотворительный фонд «Сделай». Ведущим «Амбассадором технологий» стала руководитель БФ «БЭЛА.Дети-бабочки» Алена Куратова. «Специальный приз от Фонда „Сколково“» вручили ООО «Токены». В номинации «Добрый приз от „Технологий Добра“» наградили фонд целевого капитала «Истоки».

Ранее стало известно, что форум объединил представителей НКО, IT-индустрии, государственного и корпоративного секторов. Кроме того, участниками мероприятия стали известные актеры, спортсмены и общественники.