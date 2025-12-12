Соглашение в сфере нейропрофилирования детей и молодежи заключили в Москве

Роспатриотцентр Росмолодежи заключил соглашение о сотрудничестве с Агентством по делам молодежи Сахалинской области в сфере нейропрофилирования детей и молодежи. Соответствующие документы подписали на площадке Всероссийского патриотического форума в Москве.

Молодежь — это движущая сила России, поэтому важной задачей является раскрытие, развитие и эффективное применение потенциала молодых людей. Чтобы сделать это грамотно и качественно, важно использовать современные инновационные технологии, что мы и реализуем в нашем социально-исследовательском проекте, — подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Проект по нейропрофилированию реализуется на базе цифровой AI-платформы «НейроПрофориентация», созданной ООО «Персона». Она служит моделью для ранней профориентации и включает встроенную аналитическую систему, а также инструменты и методы нейропрофайлинга. С помощью технологий ИИ платформа оценивает более 128 параметров, включая таланты, навыки и модели поведения.

Всего с начала 2025 года проект по нейропрофилированию охватил более 10 тыс. участников в возрасте от 12 до 18 лет из 74 регионов России. В числе его участников 1814 детей участников СВО, а также более 1800 представителей группы риска.