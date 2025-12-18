Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне» Комментатор Орлов: Дзюба в составе «Акрона» ведет себя как играющий тренер

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба на поле ведет себя как играющий тренер, рассказал «РБ Спорт» спортивный комментатор Геннадий Орлов. Он отметил, что футболист очень старается для команды.

Он же на поле как играющий тренер. Он подсказывает, куда бежать, он двигает все, он очень полезен. И если бы Дзюба не играл за «Акрон», какой бы был «Акрон», трудно даже сказать, трудно себе представить, — заявил Орлов.

По мнению комментатора, футболист очень полезен на поле. Всего за сезон Дзюба провел 16 игр, в которых ему удалось забить пять голов и провести четыре результативные передачи.

