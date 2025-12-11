«Опять этот Йобчик!» Лучшие цитаты легенды Николая Озерова

11 декабря легенде комментаторского цеха Николаю Озерову могло бы исполниться 103 года. Совмещая актерское искусство и спортивное мастерство, он стал кумиром миллионов. Озеров — автор крылатых фраз, которые актуальны по сей день. NEWS.ru собрал самые известные изречения комментатора.

Как Николай Озеров стал комментатором

Озеров родился 11 декабря 1922 года в Москве. С детства он занимался большим теннисом. В 12 лет Озеров стал чемпионом московских соревнований в своей возрастной категории. В общей сложности он 24 раза выигрывал чемпионаты СССР по теннису. В 1959 году Озеров завершил спортивную карьеру.

В конце 1940-х годов Николай Николаевич начал выступать в качестве спортивного комментатора на радио, а затем на телевидении. 29 августа 1950-го на тот момент 28-летнему молодому человеку впервые доверили самостоятельный радиорепортаж, причем это был один из главных матчей сезона «Динамо» — ЦДКА (ныне ЦСКА). Озеров комментировал первый тайм. Игра завершилась победой динамовцев со счетом 2:0. Согласно легенде, чтобы лучше видеть футболистов, Озеров залез на росшее рядом с трибунами дерево.

Дальнейшую судьбу комментатора должны были решить слушатели. На следующий день в редакцию спортивных программ пришло 40 писем, и в 37 из них поддержали дебютанта. Так он стал штатным сотрудником всесоюзного радио и телевидения — Гостелерадио СССР. С места событий он вел репортажи по различным видам спорта. Озеров работал на зимних и летних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по футболу, а также на мировых хоккейных первенствах.

В 1945 году Озеров окончил ГИТИС и был принят в Московский художественный академический театр СССР им. М. Горького. Он исполнял роли в спектаклях «Победители» по произведению Бориса Чирскова, «Офицер флота» по пьесе Александра Крона, «Двенадцатая ночь» по комедии Уильяма Шекспира, «Синяя птица» по пьесе-сказке Мориса Метерлинка, «Школа злословия» по произведению Ричарда Шеридана и других. До 1984 года Озеров играл отдельные роли в постановках разных московских театров.

Комментатору присуждена премия ТЭФИ в почетной номинации «За личный вклад в развитие отечественного телевидения» (1997). В 1992-м он был награжден серебряным Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета (1992). Озеров умер 2 июня 1997 года в Москве на 75-м году жизни.

Николай Озеров во время матча Фото: Александр Сааков /Фотохроника ТАСС/

«Такой хоккей нам не нужен!»

Знаменитая фраза Озерова впервые прозвучала во время решающего матча Суперсерии 1972 года с участием советских и канадских хоккейных сборных. Игра проходила в Москве. После двух периодов советская команда вела со счетом 5:3, но в заключительном отрезке канадцы начали «играть грязно», на грани фола. С той поры эта фраза стала крылатой. Подобная тактика помогла канадцам победить в матче со счетом 6:5 и Суперсерии (четыре победы у кленовых листьев, три — у СССР, одна ничья).

«Извините, технические неполадки вне территории СССР...»

Именно это отвлекающее выражение применял Озеров, когда во время хоккейных матчей начинались драки. Камера переключалась на нейтрального болельщика, а комментатор рассказывал о событиях в мире спорта. В одном из репортажей, когда между хоккеистами ЦСКА и «Динамо» произошел конфликт, Озеров успел рассказать о зарубежных гастролях советского балета.

«Опять этот девятый номер!»

На чемпионате мира 1976 года в Польше сборная СССР по хоккею неожиданно уступила хозяевам турнира со счетом 6:4. Лучшим игроком той встречи стал нападающий Веслав Йобчик. Форвард забросил три шайбы в ворота советской сборной.

Йобчик неоднократно атаковал ворота Вячеслава Третьяка. Озерову пришлось искать альтернативу, чтобы постоянно не произносить его фамилию. Комментатор решил использовать номер нападающего, чтобы обозначать поляка в репортаже.

Николай Озеров Фото: Евдокимов Вячеслав/Фотохроника ТАСС

«Фигурное катание — это же искусство, это даже не футбол!»

На зимней Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро Озеров комментировал выступление советских фигуристок в турнире одиночниц. Во время проката одной из них комментатор восхитился программой и применил подобное сравнение с одним из его самых любимых видов спорта — футболом.

«Мы продолжаем наш репортаж!»

В одном из матчей между хоккейными командами ЦСКА и «Спартак», в присутствии на трибунах генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, один из игроков армейцев задел Озерова клюшкой по голове. Репортаж пришлось остановить. Пока врачи оказывали Озерову медицинскую помощь, репортаж продолжил его коллега Евгений Майоров. После перерыва комментатор, несмотря на противопоказания врачей, решил продолжить трансляцию и произнес эту фразу.

Как увековечили память Озерова

Озеров был женат на Маргарите Азаровской. У него осталось двое детей — Надежда и Николай. Также у комментатора был старший брат народный артист СССР кинорежиссер Юрий Озеров (1921–2001).

В 2003 году имя Озерова было занесено в Зал российской теннисной славы. В 2007-м режиссер Андрей Грачев снял документальный фильм «Такой хоккей нам не нужен. Николай Озеров». Имя Озерова носят стадион «Спартак» в городе Щелково и улица в поселке Загорянский. Именем комментатора названа улица недалеко от «ЛУКОЙЛ Арены».

Читайте также:

Большунова «отменяют» после скандала: что происходит с лучшим лыжником России

Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой

Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси