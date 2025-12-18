Новый год-2026
18 декабря 2025 в 12:40

Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке

В Подмосковье ребенок чуть не подавился из-за целлофана в сырке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Подмосковье ребенок чуть не подавился из-за целлофана в сырке, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Родители купили ему лакомство с какао в одном из магазинов Воскресенска. После инцидента они написали жалобу на сайте производителя, также направят заявление в Роспотребнадзор.

Когда ребенок ел сырок, чуть не подавился куском целлофана, — рассказали родители мальчика.

Ранее житель Калининграда приобрел овсяные хлопья в местном магазине и при приготовлении завтрака обнаружил в каше фрагмент лезвия. Травм удалось избежать лишь благодаря внимательности потребителя. Представители торговой точки предположили, что посторонний предмет мог попасть в упаковку на этапе производственного процесса, предложили покупателю компенсацию.

До этого москвич съел готовые пельмени с курицей и почувствовал симптомы отравления. После употребления пищи у него заболел живот, начались рвота и диарея. Мужчина обратился к врачам, а также направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, в котором он купил пельмени, сделали предупреждение.

