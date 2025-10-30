Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025

Для этих сырков нужны только творог, масло и сахар: три продукта, а вкус — бомба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно нежные домашние глазированные сырки всего из трех ингредиентов, которые вернут вас в детство. Для них нужны только творог, сливочное масло и сахар. Всего три продукта, а вкус — бомба!

Вам понадобится: 400 г творога, 100 г сливочного масла и 100 г сахарной пудры. Масло размягчите при комнатной температуре. Смешайте все ингредиенты и взбейте блендером до абсолютно гладкой кремообразной массы. Разложите по формочкам или сформируйте сырки руками и отправьте в морозилку на 1–2 часа. При желании сырки можно полить глазурью. Для этого растопите 100 г темного шоколада и полейте застывшие сырки.

Вкус получается нежным и бархатистым, с идеальным балансом сладости и легкой творожной кислинки. Текстура просто тает во рту, напоминая классические сырки из детства, но без лишней приторности и искусственных добавок. Простота рецепта и доступность ингредиентов делают этот десерт идеальным для быстрого и полезного перекуса.

