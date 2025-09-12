Празднование Дня города в Москве
Домашние глазированные сырки с клубничной начинкой! Простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные, тающие во рту домашние глазированные сырки с клубничной начинкой — это ностальгия по детству, но в разы вкуснее и полезнее! Настоящий творожный десерт без консервантов, с сочной ягодной сердцевиной и шоколадной глазурью.

Приготовьте творожную массу: пропустите через сито 500 г творога 9%, смешайте с 100 г сахарной пудры, 50 г размягченного сливочного масла и щепоткой ванилина. Для начинки измельчите 100 г свежей или размороженной клубники с 1 ст. л. сахара. Сформируйте из творожной массы шарики, сделайте в каждом углубление, заполните 1 ч. л. клубничной начинки и аккуратно запечатайте. Отправьте в морозилку на 20 минут. Для глазури растопите на водяной бане 100 г темного шоколада с 2 ст. л. сливок. Обмакните охлажденные сырки в глазурь, выложите на пергамент и дайте застыть. Подавайте охлажденными — нежный творог, сочная клубника и хрустящий шоколад создают идеальную гармонию! Храните в холодильнике не более трех дней.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

