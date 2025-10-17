Банан, яйцо, творог — в результате вкуснота: ПП-чизкейк из 3 ингредиентов

Беру банан, яйцо, творог — в результате получается вкуснота. Этот ПП-чизкейк из трех ингредиентов с первого укуса станет вашим любимым десертом. Его калорийность около 150 ккал на 100 г.

Для приготовления вам понадобятся: 2 спелых банана, 2 небольших яйца и 250 г натурального греческого йогурта. Банан разомните вилкой в пюре, затем смешайте его с йогуртом и яйцами до получения однородной массы. Если хотите, для связности можно добавить столовую ложку кукурузного крахмала, но это необязательно. Получившуюся смесь перелейте в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 25–30 минут до легкой румяной корочки.

Вкус десерта получается очень нежным и слегка сладковатым благодаря банану, а йогурт придает ему приятную, воздушную текстуру, напоминающую классический чизкейк, но без лишней тяжести. Это идеальный способ побаловать себя без ущерба для здоровья и фигуры.

