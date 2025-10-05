Влажный пирог «Зебра» из 5 ингредиентов: приготовит каждый даже без навыков

Пирог «Зебра» — это волшебный десерт, который готовится всего из пяти ингредиентов, но выглядит как произведение кондитерского искусства. Пирог получается влажным, воздушным и не слишком сладким. Его приготовит каждый без навыков в готовке.

Рецепт: взбейте 4 яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы, добавьте стакан муки, стакан сметаны и чайную ложку соды, погашенной уксусом. Разделите тесто на две равные части. В одну часть добавьте 2 столовые ложки какао-порошка и тщательно перемешайте. В смазанную маслом форму выливайте поочередно по 2-3 столовые ложки светлого и темного теста в центр друг на друга — так получится характерный полосатый рисунок. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до сухой зубочистки.

Вкус пирога нежный и насыщенный. Он хорош как в теплом, так и в холодном виде, а его приготовление занимает минимум времени и не требует специальных навыков. Сверху можно украсить сахарной пудрой или какао-порошком.

