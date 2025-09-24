Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 06:46

Сырники, которые не получится испортить: простой классический рецепт без выкрутасов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырники — это идеальный завтрак, который сочетает простоту приготовления, нежный вкус и пользу творога. Их преимущество в том, что готовятся они из минимального набора ингредиентов и не требуют кулинарных навыков.

Сырники по этому простому классическому рецепту без выкрутасов не получится испортить! Они всегда получаются с хрустящей золотистой корочки снаружи, нежной творожной текстурой внутри и с легкой сладостью.

Рецепт: разомните 500 г творога, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 4 ст. л. муки. Тщательно перемешайте, сформируйте лепешки, обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

Секрет идеальных сырников — использование сухого творога и минимального количества муки, чтобы они не были резиновыми. Подавайте со сметаной, медом или ягодным соусом — это блюдо станет любимым для всей семьи.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие язычки с сахаром: обалденная вкуснятина за 10 минут.

