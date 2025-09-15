Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 05:36

Хрустящие язычки с сахаром: обалденная вкуснятина за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие язычки из слоеного теста с сахаром — это простой десерт, который покорит и детей, и взрослых своим нежным вкусом и легкостью приготовления. В них сочетается воздушная текстура теста с карамельной корочкой.

Для приготовления раскатайте 500 г готового слоеного теста, посыпьте его обильно сахаром и слегка пройдитесь скалкой, чтобы сахар вдавился в тесто. Разрежьте тесто на полоски шириной 2–3 см, скрутите каждую полоску в спираль или оставьте прямыми — так получатся хрустящие язычки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 10 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Готовые язычки можно посыпать еще сахарной пудрой для большей сладости. Подавайте их к чаю или кофе — исчезнут со стола мгновенно, а готовится эта обалденная вкуснятина за 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить сырные булочки-розочки из лаваша в духовке.

рецепты
выпечка
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.