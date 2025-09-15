Хрустящие язычки с сахаром: обалденная вкуснятина за 10 минут

Хрустящие язычки из слоеного теста с сахаром — это простой десерт, который покорит и детей, и взрослых своим нежным вкусом и легкостью приготовления. В них сочетается воздушная текстура теста с карамельной корочкой.

Для приготовления раскатайте 500 г готового слоеного теста, посыпьте его обильно сахаром и слегка пройдитесь скалкой, чтобы сахар вдавился в тесто. Разрежьте тесто на полоски шириной 2–3 см, скрутите каждую полоску в спираль или оставьте прямыми — так получатся хрустящие язычки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 10 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Готовые язычки можно посыпать еще сахарной пудрой для большей сладости. Подавайте их к чаю или кофе — исчезнут со стола мгновенно, а готовится эта обалденная вкуснятина за 10 минут.

