Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 15:35

Медовые коржи, грецкие орехи и ванильный крем — сербский торт «Нежность». Вкуснее и проще «Киевского»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — не просто десерт, а часть праздничной сербской традиции, блюдо для самых значимых семейных событий. Его красота и вкус покоряют с первого взгляда: ароматные медовые коржи, напоминающие изысканное тесто, прослоены пышным ванильным кремом и посыпаны дроблеными грецкими орехами. Каждый кусочек — это совершенное сочетание хрустящей сладости, нежной воздушности и легкой ореховой пикантности.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 350 г муки, 1 ч. л. соды; для крема — 500 мл молока, 150 г сахара, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 200 г сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара; для прослойки и украшения — 150 г грецких орехов. На водяной бане взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте мед и нагревайте 2-3 минуты. Снимите с огня, добавьте соду и постепенно всыпьте муку, замесив мягкое тесто. Разделите его на 6 частей, каждую раскатайте в тонкий корж, вырежьте по форме тарелки и выпекайте по 3-4 минуты при 200 °C. Для крема часть молока смешайте с мукой и яйцами, остальное молоко вскипятите с сахаром и ванилью. Влейте яичную смесь тонкой струйкой и, помешивая, сварите густой крем. Остудите его и взбейте с мягким маслом. Крупно порубите орехи. Собирайте торт, промазывая коржи кремом и посыпая орехами. Верх и бока также покройте кремом и обильно обсыпьте ореховой крошкой. Дайте торту настояться в холоде 8–10 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку
Общество
Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку
Белорусская бульбяная бабка — запеканка из тертой картошки с мясом. Хрустящая корочка и сочная сердцевина
Общество
Белорусская бульбяная бабка — запеканка из тертой картошки с мясом. Хрустящая корочка и сочная сердцевина
Готовлю эффектный десерт к приходу гостей: холодный торт с грецкими орехами. Бюджетно, быстро и мегавкусно
Общество
Готовлю эффектный десерт к приходу гостей: холодный торт с грецкими орехами. Бюджетно, быстро и мегавкусно
Классический бисквит, орешки и сливочный крем — торт «Золотой фазан». Богатство, которое говорит само за себя
Общество
Классический бисквит, орешки и сливочный крем — торт «Золотой фазан». Богатство, которое говорит само за себя
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
Общество
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
рецепты
торты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы сможем и сейчас»: участница СВО рассказала о наследии деда-ветерана
Фетисов удивился словам Гретцки об Овечкине
«Не могут остановить»: на Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»
В Германии заметили признак скорого распада Евросоюза
Бельгийские фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с МЕРКОСУР
Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями мощного снегопада
Смерть детей и брата, Пугачева, проблемы со здоровьем: как живет Кузьмин
В РАН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание
Российский чиновник погиб из-за отчаянной любви к охоте
Владелец наркошопа из России загадочно пропал на популярном курорте
Дмитриев напомнил Каллас, что ПВО бессильна против «Орешника»
Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января
«Стойкий» и «Ельня» пришвартовались в ЮАР для участия в учениях
Раскрыты детали операции США против танкера Olina
Хаменеи предупредил Трампа о судьбе высокомерных правителей
«Их пугает»: в Совфеде высказались о готовности Франции выйти из НАТО
Еще один танкер стал целью США в Карибском море
«Новогодняя традиция»: BadComedian раскрыл успех «Чебурашки-2»
«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»
Движение на МКАД парализовало из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.