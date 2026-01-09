Медовые коржи, грецкие орехи и ванильный крем — сербский торт «Нежность». Вкуснее и проще «Киевского»

Этот торт — не просто десерт, а часть праздничной сербской традиции, блюдо для самых значимых семейных событий. Его красота и вкус покоряют с первого взгляда: ароматные медовые коржи, напоминающие изысканное тесто, прослоены пышным ванильным кремом и посыпаны дроблеными грецкими орехами. Каждый кусочек — это совершенное сочетание хрустящей сладости, нежной воздушности и легкой ореховой пикантности.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 350 г муки, 1 ч. л. соды; для крема — 500 мл молока, 150 г сахара, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 200 г сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара; для прослойки и украшения — 150 г грецких орехов. На водяной бане взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте мед и нагревайте 2-3 минуты. Снимите с огня, добавьте соду и постепенно всыпьте муку, замесив мягкое тесто. Разделите его на 6 частей, каждую раскатайте в тонкий корж, вырежьте по форме тарелки и выпекайте по 3-4 минуты при 200 °C. Для крема часть молока смешайте с мукой и яйцами, остальное молоко вскипятите с сахаром и ванилью. Влейте яичную смесь тонкой струйкой и, помешивая, сварите густой крем. Остудите его и взбейте с мягким маслом. Крупно порубите орехи. Собирайте торт, промазывая коржи кремом и посыпая орехами. Верх и бока также покройте кремом и обильно обсыпьте ореховой крошкой. Дайте торту настояться в холоде 8–10 часов.

