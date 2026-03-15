Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 14:00

Секрет идеальной шапочки. Глазурь, которая не течет и не липнет, — идеальное украшение для пасхальной выпечки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яичные белки, сахарную пудру и лимонный сок — и готовлю белоснежную глянцевую шапочку, которая украсит любой кулич. Получается обалденная вкуснятина: плотная белоснежная шапка с красивым глянцевым блеском, которая приятно хрустит на зубах, но при этом остается нежной и тает во рту, оставляя легкую кислинку лимона.

Для приготовления вам понадобится: белок одного яйца, 200 граммов сахарной пудры (примерно 1,5 стакана), 1 столовая ложка лимонного сока (можно заменить апельсиновым). Белок слегка взбейте вилкой до легкой пены, но не до пиков. Постепенно, по одной столовой ложке, добавляйте сахарную пудру, каждый раз тщательно растирая массу до однородности.

Влейте лимонный сок и продолжайте растирать еще 2–3 минуты, пока глазурь не станет гладкой, блестящей и густой, как жидкая сметана. Готовой глазурью сразу покрывайте куличи — она быстро схватывается, но не застывает камнем, оставаясь мягкой внутри. Для цветной глазури можно добавить пару капель пищевого красителя.

Проверено редакцией
рецепты
куличи
Пасха
глазурь
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран
Пушилин раскрыл, сколько ВС России осталось до Славянска
Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву
Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива
Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле
Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов
Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке
Ушел из жизни звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»
Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья
В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США
Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве
Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1»
Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе
В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России
«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ
Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии
«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ
Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.