Секрет идеальной шапочки. Глазурь, которая не течет и не липнет, — идеальное украшение для пасхальной выпечки

Беру яичные белки, сахарную пудру и лимонный сок — и готовлю белоснежную глянцевую шапочку, которая украсит любой кулич. Получается обалденная вкуснятина: плотная белоснежная шапка с красивым глянцевым блеском, которая приятно хрустит на зубах, но при этом остается нежной и тает во рту, оставляя легкую кислинку лимона.

Для приготовления вам понадобится: белок одного яйца, 200 граммов сахарной пудры (примерно 1,5 стакана), 1 столовая ложка лимонного сока (можно заменить апельсиновым). Белок слегка взбейте вилкой до легкой пены, но не до пиков. Постепенно, по одной столовой ложке, добавляйте сахарную пудру, каждый раз тщательно растирая массу до однородности.

Влейте лимонный сок и продолжайте растирать еще 2–3 минуты, пока глазурь не станет гладкой, блестящей и густой, как жидкая сметана. Готовой глазурью сразу покрывайте куличи — она быстро схватывается, но не застывает камнем, оставаясь мягкой внутри. Для цветной глазури можно добавить пару капель пищевого красителя.

