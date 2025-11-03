Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 15:38

Россиянин нашел в пачке овсянки предмет, который мог вспороть ему горло

Житель Калининграда нашел лезвие в упаковке овсяных хлопьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Калининграда приобрел овсяные хлопья в местном магазине и при приготовлении завтрака обнаружил в каше фрагмент лезвия, сообщают «Осторожно новости». Травм удалось избежать лишь благодаря внимательности потребителя.

По словам пострадавшего, инцидент произошел 29 октября. Представители торговой точки предположили, что посторонний предмет мог попасть в упаковку на этапе производственного процесса, и предложили покупателю компенсацию стоимости товара.

Молодой человек счел этот инцидент серьезным нарушением и обратился с официальной жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора для проведения проверки.

Ранее стало известно, что школьники массово сообщают о проблемах со здоровьем после употребления китайского соевого мяса латяо. Юные гурманы отмечают, что после употребления нескольких кусочков закуски у них появляются диарея, изжога, тошнота и боли в животе. Эти симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких дней. Тренд на латяо появился несколько месяцев назад.

Калининград
продукты
лезвия
овсянка
