Россиянин нашел в пачке овсянки предмет, который мог вспороть ему горло

Житель Калининграда приобрел овсяные хлопья в местном магазине и при приготовлении завтрака обнаружил в каше фрагмент лезвия, сообщают «Осторожно новости». Травм удалось избежать лишь благодаря внимательности потребителя.

По словам пострадавшего, инцидент произошел 29 октября. Представители торговой точки предположили, что посторонний предмет мог попасть в упаковку на этапе производственного процесса, и предложили покупателю компенсацию стоимости товара.

Молодой человек счел этот инцидент серьезным нарушением и обратился с официальной жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора для проведения проверки.

