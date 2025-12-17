Новый год-2026
17 декабря 2025 в 16:33

HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить 13-ю зарплату

HR-эксперт Лоикова: 13-я зарплата может быть гарантирована в договоре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
13-я зарплата может быть прописана как обязательное условие в трудовом договоре, рассказала «Москве 24» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что с точки зрения законодательства такая выплата является добровольной.

Это добровольная мера, порядок и критерии которой должны быть зафиксированы во внутренних документах компании: в коллективном договоре, положении о премировании или системе мотивации. Иногда она может быть прямо указана в трудовом договоре как гарантированная выплата. Также работодатель вправе установить критерии для ее получения — например, учитывая стаж, должность или выполнение ключевых показателей эффективности (KPI), — рассказала Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что такая выплата традиционно начисляется в декабре, чтобы поднять настроение работникам и сделать акцент на результатах, которых компания достигла за год. По ее словам, суммы и условия могут зависеть от финансового состояния компании.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что сотрудники госкорпораций, банков, сырьевых компаний, IT-компаний и крупных промышленных предприятий могут получить миллион рублей за рождение ребенка. Он отметил, что такие выплаты не будут облагаться НДФЛ и страховым взносом.

зарплаты
премии
компании
договоры
