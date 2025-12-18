Новый год-2026
Бельгия не готова согласиться на конфискацию российских активов под предлогом так называемого «репарационного кредита», заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер. Выступая в национальном парламенте, он пояснил, что предложенные механизмы не обеспечивают достаточной защиты от рисков, передает VRT.

Мы пока не видели плана «репарационного кредита», который бы ликвидировал все риски и на который мы были бы готовы согласиться, — сказал Де Вевер.

Тем временем бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что изъятие замороженных российских активов обернется для Европы серьезными экономическими и репутационными последствиями. По ее словам, попытки европейцев найти «лазейки» лишь подтверждают отсутствие правовых оснований.

До этого источники газеты Soir сообщили, что Бельгия требует от Евросоюза предоставления неограниченных финансовых гарантий в обмен на согласие по активам. Речь идет об активах, хранящихся в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear. В Евросоюзе заморожено €210 млрд российских активов, при этом €185 млрд находятся на счетах Euroclear.

