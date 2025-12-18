Пенсионеры смогут вывести более 400 тыс. рублей накоплений в 2026 году

Российские пенсионеры в 2026 году смогут единовременно вывести из пенсионной системы до 439 776 рублей, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что воспользоваться этой возможностью смогут граждане, чьи накопления, разделенные на период выплаты пенсии, дают ежемесячную выплату менее 10% от прожиточного минимума.

Расчет размера накопительной пенсии происходит путем деления общей суммы накоплений на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах этот период составляет 270 месяцев.

Минимальный размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год установлен на уровне 16 288 рублей. Таким образом, если ежемесячная выплата из пенсионных накоплений окажется ниже 1628,8 рублей, гражданин сможет получить всю сумму накоплений единовременно.

