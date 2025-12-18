Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:45

Пенсионеры смогут вывести более 400 тыс. рублей накоплений в 2026 году

Пенсионеры России смогут вывести до 439 тыс. рублей накоплений в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские пенсионеры в 2026 году смогут единовременно вывести из пенсионной системы до 439 776 рублей, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что воспользоваться этой возможностью смогут граждане, чьи накопления, разделенные на период выплаты пенсии, дают ежемесячную выплату менее 10% от прожиточного минимума.

Расчет размера накопительной пенсии происходит путем деления общей суммы накоплений на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах этот период составляет 270 месяцев.

Минимальный размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год установлен на уровне 16 288 рублей. Таким образом, если ежемесячная выплата из пенсионных накоплений окажется ниже 1628,8 рублей, гражданин сможет получить всю сумму накоплений единовременно.

Ранее стало известно, где неработающие пенсионеры получают от 30 тыс. рублей. Такие выплаты достаются жителям 10 регионов России, включая Республику Коми, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутию, Камчатку, а также Магаданскую, Архангельскую и Мурманскую области.

пенсии
накопления
россияне
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн
Убиты люди, горит танкер в Батайске: как ВСУ атакуют Россию 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.