Форум «Технологии Добра» проведут в кинотеатре «Октябрь»

12 ноября 2025 в 15:06

В Москве на базе кинотеатра «Октябрь» 19 ноября проведут форум «Технологии Добра». Мероприятие также состоится в онлайн-формате. Его организаторами стали Совкомбанк и фонд «Сколково». Форум объединит представителей НКО, IT-индустрии, государственного и корпоративного сектора.

В ходе него участники поговорят о том, как крупные компании внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы. Ключевыми темами станут цифровые нововведения для НКО и будущее этих организаций. Кроме того, известные актеры, спортсмены и общественники расскажут о том, как публичность помогает в развитии социальных проектов.

На главной сцене выступят первый зампред правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, зампред правления фонда «Сколково» по работе с партнерами Алексей Паршиков, актер Никита Ефремов и заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. Участники также послушают актрису Елизавету Арзамасову, экс-игрока «Спартака» Александра Мостового, писателя Александра Цыпкина и других.

В Центре событий РБК в Москве 9 декабря пройдет Международный энергетический форум EnergySpace. Мероприятие состоится при поддержке Министерства энергетики РФ. В программу форума войдут пленарные сессии, отраслевые треки, выступления спикеров и тематическая выставка.

