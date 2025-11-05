Международный форум EnergySpace состоится в Москве

В Центре событий РБК в Москве 9 декабря пройдет Международный энергетический форум EnergySpace. Мероприятие состоится при поддержке Министерства энергетики РФ. В программу форума войдут пленарные сессии, отраслевые треки, выступления спикеров и тематическая выставка.

Форум откроет пленарная сессия «Технологический суверенитет и импортонезависимость как основа развития ТЭК». При этом ключевым мероприятием EnergySpace станет следующая дискуссия: «Энергия будущего: инновации для устойчивого развития и справедливого доступа к энергии».

Помимо этого, состоятся отраслевые треки на темы: «Нефтегаз-2030: оборудование, инжиниринг, технологии»; «От зависимости к устойчивости: отечественное оборудование для генерации и передачи электроэнергии» и «Инвестиционный потенциал ТЭК: от стратегии к реализации». Параллельно с этим на протяжении всего форума будет работать экспозона.

Все участники смогут ознакомиться с ведущими технологиями предприятий, а также продуктами и решениями компаний. В качестве спикеров выступят министр энергетики РФ Сергей Цивилев, управляющий директор СИБУРа Руслан Гиззатуллин, гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин и другие.

Ранее VII Федеральный форум «Производительность 360» представил деловую программу двухдневного мероприятия, которое пройдет в Москве. В нее включили свыше 20 панельных сессий и мастер-классов.