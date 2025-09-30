Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Форум «Производительность 360» представил деловую программу

Фото: пресс-служба форума «Производительность 360»

VII Федеральный форум «Производительность 360» представил деловую программу двухдневного мероприятия, которое пройдет в Москве. В нее включили свыше 20 панельных сессий и мастер-классов. Участники обсудят государственную политику, корпоративные стратегии и другое.

В этом году тематика форума охватит не только вопросы использования принципов бережливого производства, но и современные управленческие методики, роботизацию и автоматизацию, внедрение ИИ-технологий и другое. Особый акцент сделаем на трансфере лучших практик из реального сектора в социальную сферу, — отметил гендиректор ФЦК Максим Папушенко.

Посетителей форума ждет ознакомление с роботами разных типов — от промышленных до человекоподобных, а также с передовыми ИИ-разработками и проектами студентов. В программу также войдут деловые игры.

Форум «Производительность 360» пройдет с 6 по 7 ноября на площадке ВДНХ. Его организаторами выступили Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций.

