02 сентября 2025 в 11:42

В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»

Фото: Пресс-служба форума «Производительность 360»

В Москве 6-7 ноября пройдет VII федеральный форум «Производительность 360», организованный Минэкономразвития России и Федеральным центром компетенций. Площадкой форума станет ВДНХ. Мероприятие посвящено обмену опытом в сфере бережливого производства и развитию эффективности экономики страны.

Задача на предстоящие годы — превратить работу по повышению производительности труда в управленческую норму на всех уровнях, — отметил зампред правительства Александр Новак.

Форум «Производительность 360» — ключевое мероприятие в России по обмену опытом в сфере бережливого производства, за семь лет закрепившее статус авторитетной площадки для выработки решений по повышению эффективности экономики. В первый день форума будет обсуждаться ускорение структурной трансформации экономики через рост ее эффективности, изменение структуры занятости, потребления и технологического развития в ключевых отраслях. Участниками станут бизнесы с выручкой от 400 млн рублей, включая обрабатывающие производства, транспорт, строительство и туризм.

В Москве 16 сентября состоится XVIII Всероссийский ESG-форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений», организуемый Ассоциацией менеджеров. Мероприятие объединит экспертов, бизнес и госсектор для обсуждения вопросов устойчивого развития и ESG-практик.

