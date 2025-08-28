В Москве пройдет XVIII Всероссийский ESG-форум

В Москве 16 сентября состоится XVIII Всероссийский ESG-форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений», организуемый Ассоциацией менеджеров. Мероприятие объединит экспертов, бизнес и госсектор для обсуждения вопросов устойчивого развития и ESG-практик, заявил исполнительный директор организации Вячеслав Евсеев.

Форум «Дело в людях» уже 18 лет остается одной из самых значимых площадок для формирования культуры ответственности в российском бизнесе и продвижения устойчивых практик, — подчеркнул Евсеев.

На форуме запланированы пленарная сессия «Природный капитал как валюта будущего», тематические дискуссии, мастер-классы и питч-сессии. Участники обсудят сохранение ресурсов, межотраслевое сотрудничество и вовлечение сотрудников в устойчивое развитие.

В мероприятии примут участие представители крупнейших российских компаний, госкорпораций, блогеры и экологи. Завершится форум церемонией награждения победителей конкурса «Дело в людях», где будут отмечены лучшие проекты в области социальной ответственности и устойчивого развития.