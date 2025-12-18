Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд Super.ru: цена на выступление Шнурова на корпоративе выросла до 26,5 млн рублей

Стоимость выступления певца Сергея Шнурова на корпоративе повысилась с 25 млн до 26,5 млн рублей в 2025 году, пишет Super.ru. Еще заметнее изменился гонорар у артистки Надежды Кадышевой — за год он вырос с 7 млн до 25 млн рублей.

При этом другие знаменитости снизили стоимость на свои выступления. Шоумена Дмитрия Нагиева теперь можно пригласить на мероприятие за 7,1 млн рублей — раньше его визит стоил 10 млн рублей. Снижение гонорара на 1 млн рублей зафиксировали и у певицы Полины Гагариной. В этом году она готова исполнить свои хиты за 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певец Богдан Титомир повысил стоимость выступления на корпоративах перед Новым годом до 1,5 млн рублей. Раньше ценник составлял 700–750 тыс. рублей.