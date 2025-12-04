Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Герман Греф оценил опыт работы RT за рубежом

Председатель правления Сбербанка Греф: у RT огромный опыт работы за рубежом

Герман Греф
У RT огромный опыт работы за рубежом, сообщает издание со ссылкой на слова председатель правления Сбербанка Германа Грефа. Он отметил, что запуск канала в Индии должен пройти успешно.

У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда, — заявил Греф.

Председатель правления Сбербанка отметил, что Россия и Индия могут стать надежными партнерами на ближайшие 200-300 лет. По его мнению, новый телеканал поможет в развитии сотрудничества и налаживании связи между странами.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что RT можно считать главным медийным брендом России на внешнем рынке. Он подчеркнул, что издание показывает миру «разумность и правду» и считается «голосом разума».

