Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:42

Стал известен тип беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать Москву

SHOT: ВСУ пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины этой ночью, 11 декабря, пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа «Лютый», пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, о взрывах в небе сообщали жители Раменского, Домодедово и Истры. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В публикации говорится, что атака началась спустя полчаса после полуночи. Всего на подлете к столице сбили 32 украинских беспилотника.

Ранее пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает ведомство, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей. Он подчеркнул, что также дроны украинской армии поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева. По его словам, это объясняет, откуда ВСУ смогли получить почти 300 БПЛА для атаки на Россию, которая произошла минувшей ночью.

Россия
Москва
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной попала в суд
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.