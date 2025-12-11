Стал известен тип беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать Москву

Вооруженные силы Украины этой ночью, 11 декабря, пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа «Лютый», пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, о взрывах в небе сообщали жители Раменского, Домодедово и Истры. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В публикации говорится, что атака началась спустя полчаса после полуночи. Всего на подлете к столице сбили 32 украинских беспилотника.

Ранее пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает ведомство, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей. Он подчеркнул, что также дроны украинской армии поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева. По его словам, это объясняет, откуда ВСУ смогли получить почти 300 БПЛА для атаки на Россию, которая произошла минувшей ночью.