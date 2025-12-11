Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:02

Пеклецова эпично вырвала победу у соперниц на Кубке России

Лыжница Пеклецова победила в гонке на третьем этапе Кубка России

Алина Пеклецова Алина Пеклецова Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам, передает «Чемпионат». Спортсменка показала на соревнованиях в городе Чусовой Пермского края результат 31.05,5.

Отмечается, что второе место с отставанием на одну секунду заняла Вероника Степанова. Также в тройку лидеров вошла лыжница Евгения Крупицкая (+46,3).

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский также отметил, что российские лыжники имеют хорошие шансы выступить на этапе Кубка мира в Давосе в середине декабря. Он выразил надежду, что на этом старте будут минимальные ограничения со стороны FIS. Спортсмен пояснил, что среди женщин шансы попасть на Олимпиаду есть у Дарьи Непряевой, Алины Пеклецовой и Анастасии Фалеевой.

лыжницы
победы
чемпионаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.