Пеклецова эпично вырвала победу у соперниц на Кубке России Лыжница Пеклецова победила в гонке на третьем этапе Кубка России

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам, передает «Чемпионат». Спортсменка показала на соревнованиях в городе Чусовой Пермского края результат 31.05,5.

Отмечается, что второе место с отставанием на одну секунду заняла Вероника Степанова. Также в тройку лидеров вошла лыжница Евгения Крупицкая (+46,3).

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский также отметил, что российские лыжники имеют хорошие шансы выступить на этапе Кубка мира в Давосе в середине декабря. Он выразил надежду, что на этом старте будут минимальные ограничения со стороны FIS. Спортсмен пояснил, что среди женщин шансы попасть на Олимпиаду есть у Дарьи Непряевой, Алины Пеклецовой и Анастасии Фалеевой.