«Запятнали русофобией»: сенатор о предложении финнов возобновить связи с РФ Сенатор Джабаров: РФ не станет возрождать связи с Финляндией по первому их зову

Россия не намерена возобновлять экономические связи с Финляндией исключительно из-за их желания, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, в этом нет никакой необходимости, учитывая враждебное отношение Хельсинки к Москве.

В каждом конкретном случае Россия будет рассматривать отдельно вопрос, стоит ли возобновить контакты с теми странами, что когда-то эти связи разорвали. «Добро пожаловать все обратно» — так не будет. Есть страны, с которыми мы можем выстраивать отношения, а есть страны, которые запятнали себя воинствующей русофобией. Я думаю, что не стоит с ними выстраивать какие-либо экономические отношения. То, что финны будут жалеть о том, что они разрывали с нами все связи последние три года, несомненно. Они уже несут большой ущерб из-за этого, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия теперь будет более тщательно анализировать перспективы сотрудничества с другими государствами. По словам сенатора, если такое взаимодействие будет отвечать интересам и приносить выгоду РФ, то можно будет рассмотреть возможность пойти навстречу.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил создать особую экономическую зону рядом с российской границей. По его словам, это можно реализовать в районе города Иматра, который расположен на юго-востоке страны.