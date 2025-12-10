Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 17:53

В соседней стране допустили создание особой зоны на границе с Россией

Финский премьер Орпо допустил создание особой экономической зоны на границе с РФ

Фото: Global Look Press
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) возле границы с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle. По его мнению, ее можно организовать в районе города Иматра на юго-востоке страны.

По моему мнению, из-за этого (сложной экономической ситуации на юго-востоке страны. — NEWS.ru) нужно быть готовым попробовать что-то новое. Создание особой экономической зоны могло бы стать таким [решением], — заявил финский премьер.

Ранее Финляндия начала строить забор рядом с российской границей и оснащать его камерами наблюдения. В Лапландии работы почти завершены, а весь проект длиной более 200 километров планируют закончить к лету 2026 года. При этом полностью границу протяженностью 1300 километров перекрыть не удастся.

До этого сообщалось, что в Финляндии увеличилось число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, на фоне сокращения поддержки от магазинов и оптовых поставщиков. Как отмечают благотворительные организации, объемов помощи хватает лишь на несколько сотен человек из тысяч обращающихся. Размер месячного пособия варьируется от €222 (20,7 тыс. рублей) до €348 (32,4 тыс. рублей).

Европа
Финляндия
ОЭЗ
Россия
