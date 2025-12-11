Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:59

Юрист раскрыл правовой нюанс продажи роскошного особняка Лободы под Москвой

Юрист Хаминский: у певицы Лободы нет ограничений на продажу подмосковного дворца

Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
У певицы Светланы Лободы нет правовых ограничений на продажу подмосковного особняка, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, действующее законодательство не устанавливает для иностранных граждан, к которым относится артистка, запретов на совершение сделок с недвижимостью.

Светлана Лобода является иностранной гражданкой. При этом какие-либо запреты в отношении нее и ее деятельности на территории России не установлены. Запрета на совершение сделок либо на трансграничные переводы иностранным гражданам закон не содержит, — пояснил Хаминский.

Как подчеркнул специалист, иностранцы на территории России обладают теми же правами в отношении своего имущества, что и граждане страны. По его словам, конституционные и гражданско-правовые гарантии защиты частной собственности распространяются на всех без исключения.

Иностранцы в России наделены такими же правами на распоряжение своей собственностью, как и все остальные. Соответственно, на них распространяются все гарантии, установленные Конституцией РФ и Гражданским кодексом. Право частной собственности охраняется законом. Высший закон РФ гарантирует, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, поэтому нельзя говорить о возможности изъять недвижимость у Лободы, — резюмировал Хаминский.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что подмосковный особняк Лободы стоимостью 850 млн рублей следует конфисковать в пользу государства. По его словам, организация уже готовит обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить законность приобретения артисткой этого актива.

