Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей

Шоумен Стас Барецкий заявил о готовности приобрести подмосковный особняк певицы Светланы Лободы с целью создания гробового цеха. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что может заключить сделку с исполнительницей, если получит от нее большую скидку.

Я как раз сейчас с коллегами по похоронному бизнесу общаюсь, мы собираемся взять этот участок Лободы, так как я являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. Участок нам нравится по размерам, место отличное, отдаленное и тихое. Мы просто хотим сделать похоронный склад, организовать цеха по производству гробов полностью под ключ. Хотелось бы сбавить цену процентов на 30, потому что за 850 млн рублей сейчас продавать его бессмысленно, никто не купит. Тем более что дом нам и не нужен: мы снесем все лишнее, — поделился Барецкий.

Ранее появилась информация, что Лобода с 2023 года безуспешно пытается продать свой подмосковный особняк. Накануне стоимость элитного объекта была увеличена на 200 млн рублей и теперь составляет 850 млн. Особняк расположен в поселке Николо-Урюпино.