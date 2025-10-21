Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 08:05

Шоумен заявил, что превратит имя одного иноагента в свою фамилию

Шоумен Барецкий заявил, что сменит свою фамилию на Максим Галкин

Стас Барецкий Стас Барецкий Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Российский шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что собирается сделать имя комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) своей фамилией. По его словам, «Стаса Барецкого больше не будет».

Максим Галкин говорит, что запатентовал свое имя. Да ничего подобного. Я могу хоть 10 Максимов Галкиных к нему привезти и спросить, а как быть с ними. Я сейчас занимаюсь документами и беру фамилию Максим Галкин. Стаса Барецкого больше нет, будет Стас Максим Галкин, — подчеркнул Барецкий.

Артист добавил, что получил разрешение певицы и жены Галкина Аллы Пугачевой. Барецкий заверил, что исполнительница в будущем вернется жить в Россию.

Мы договорились об этом с Аллой Пугачевой, чтобы мы были вместе. Она боится, что ее будут осуждать, что она якобы оказалась неверна Галкину. А тут как ее обвинят, если я тоже буду Максимом Галкиным? Подвоха не будет, она продолжит жить с Максимом Галкиным, только со мной, в великой России. Она покается, я ее уговорю. Она будет работать на ферме, тихо вести хозяйство в огородах. У меня ферма с быками и свиньями. Я ей сказал, чтобы она завязывала с шоу-бизнесом, — добавил Барецкий.

Ранее израильтянин Михаил Хурин рассказал, как на концертах Галкина иронично спрашивали о невыполненном обещании сдать кровь для пострадавших при начале конфликта в Израиле. По словам собеседника, юморист делает вид, будто не слышит или не понимает вопроса. Прежде он записал видеообращение с соответствующим обещанием, однако уехал на Кипр.

Стас Барецкий
Россия
иноагенты
Максим Галкин
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэра Гюмри арестовали на два месяца
Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов
Мэра Лондона уличили в сокрытии страшной педофильской тайны
В европейской стране задержали восемь подозреваемых в подготовке диверсий
Ozon fresh запустил программу лояльности для партнеров
Россияне сократили потребление алкоголя до минимума за 26 лет
Стало известно, какие последствия ждут РФ из-за закона о локализации такси
Названа дата прощания с погибшим на СВО бывшим вице-мэром Челябинска
В России стали покупать больше машин с пробегом
Врач раскрыла, можно ли полностью вылечить гепатит C
Бывший вице-мэр российского города погиб на СВО
В России рассмотрят новые меры по стабилизации топливного рынка
По всей России хотят ввести электронные «платежки» за услуги ЖКХ
Ветеран «Спартака» назвал самый памятный матч Яшина
Сразу несколько регионов Украины остались без электричества
В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю
«Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршрут
В Японии впервые избрали женщину премьер-министром
«Большую семерку» призвали усилить давление на Россию
Дуров предложил выкупить украденные из Лувра ценности с одним условием
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.