Шоумен заявил, что превратит имя одного иноагента в свою фамилию Шоумен Барецкий заявил, что сменит свою фамилию на Максим Галкин

Российский шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что собирается сделать имя комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) своей фамилией. По его словам, «Стаса Барецкого больше не будет».

Максим Галкин говорит, что запатентовал свое имя. Да ничего подобного. Я могу хоть 10 Максимов Галкиных к нему привезти и спросить, а как быть с ними. Я сейчас занимаюсь документами и беру фамилию Максим Галкин. Стаса Барецкого больше нет, будет Стас Максим Галкин, — подчеркнул Барецкий.

Артист добавил, что получил разрешение певицы и жены Галкина Аллы Пугачевой. Барецкий заверил, что исполнительница в будущем вернется жить в Россию.

Мы договорились об этом с Аллой Пугачевой, чтобы мы были вместе. Она боится, что ее будут осуждать, что она якобы оказалась неверна Галкину. А тут как ее обвинят, если я тоже буду Максимом Галкиным? Подвоха не будет, она продолжит жить с Максимом Галкиным, только со мной, в великой России. Она покается, я ее уговорю. Она будет работать на ферме, тихо вести хозяйство в огородах. У меня ферма с быками и свиньями. Я ей сказал, чтобы она завязывала с шоу-бизнесом, — добавил Барецкий.

Ранее израильтянин Михаил Хурин рассказал, как на концертах Галкина иронично спрашивали о невыполненном обещании сдать кровь для пострадавших при начале конфликта в Израиле. По словам собеседника, юморист делает вид, будто не слышит или не понимает вопроса. Прежде он записал видеообращение с соответствующим обещанием, однако уехал на Кипр.