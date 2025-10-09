Стало известно, как в Израиле издеваются над мужем Пугачевой Израильтянин Хурин сообщил, что Галкина подкалывают вопросами о сданной крови

Израильтяне на концертах покинувшего РФ после начала СВО Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с издевкой напоминают ему о его же обещаниях сдать кровь, рассказал в интервью NEWS.ru местный житель Михаил Хурин. Галкин, по его словам, делает вид, будто не понимает вопрос.

Помните, Галкин записал видеообращение в начале военного конфликта в Израиле? Обещал, что никуда отсюда не уедет, будет сдавать кровь для пострадавших. И отбыл на Кипр. Теперь на каждом концерте, когда приезжает в Израиль, люди с издевкой ему кричат из зала, сдал ли он кровь. Он делает вид, будто не слышит или не понимает вопрос, — поделился собеседник.

Ранее стало известно, что Галкин и его жена Алла Пугачева сэкономили порядка 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи в Московской области. По информации, шестиэтажного дворца площадью 1,8 тыс. квадратных метров на кадастровой карте нет.

В Роспатент поступило заявление о прекращении правовой охраны одноименного товарного знака юмориста Максима Галкина. Причиной стала ликвидация ИП, на которое был зарегистрирован бренд. Теперь любое третье лицо сможет получить возможность оформить его на себя.