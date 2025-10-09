Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:26

Стало известно, как в Израиле издеваются над мужем Пугачевой

Израильтянин Хурин сообщил, что Галкина подкалывают вопросами о сданной крови

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Израильтяне на концертах покинувшего РФ после начала СВО Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с издевкой напоминают ему о его же обещаниях сдать кровь, рассказал в интервью NEWS.ru местный житель Михаил Хурин. Галкин, по его словам, делает вид, будто не понимает вопрос.

Помните, Галкин записал видеообращение в начале военного конфликта в Израиле? Обещал, что никуда отсюда не уедет, будет сдавать кровь для пострадавших. И отбыл на Кипр. Теперь на каждом концерте, когда приезжает в Израиль, люди с издевкой ему кричат из зала, сдал ли он кровь. Он делает вид, будто не слышит или не понимает вопрос, — поделился собеседник.

Ранее стало известно, что Галкин и его жена Алла Пугачева сэкономили порядка 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи в Московской области. По информации, шестиэтажного дворца площадью 1,8 тыс. квадратных метров на кадастровой карте нет.

В Роспатент поступило заявление о прекращении правовой охраны одноименного товарного знака юмориста Максима Галкина. Причиной стала ликвидация ИП, на которое был зарегистрирован бренд. Теперь любое третье лицо сможет получить возможность оформить его на себя.

Максим Галкин
иноагенты
Израиль
шоу-бизнес
