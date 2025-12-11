Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:59

Раскрыты личности погибших при взрыве в Пермском университете

В Пермском университете погибли разработчик взорвавшегося стенда и его дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) погибли разработчик взорвавшегося гидродинамического стенда и его маленькая дочь, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Он привел ребенка посмотреть на первый запуск установки.

По предварительной информации, погибшим оказался сотрудник завода, который занимался разработкой этого стенда для изучения жидкостей и газов. Кроме того, пострадали три человека, их госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Причиной взрыва могла стать разгерметизация гидродинамического стенда. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. По данным СК, погибшей девочке было восемь лет. В ведомстве также уточнили, что пострадали два человека. Предварительно, ЧП произошло в здании аэрокосмического факультета.

Ранее в Новосибирске собака включила конфорки на плите, что привело к взрыву. Хозяин питомца оставил на плите баллончик дихлофоса, и когда в доме никого не было, пес повернул ручки конфорок. Взрыв был настолько мощным, что входная дверь в подъезде вылетела наружу. Сама собака не получила травм.

