Появилась информация о погибших при взрыве в пермском университете «112»: при взрыве в пермском университете погибли двое

Telegram-канал «112» сообщил, что два человека погибли при взрыве в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), в том числе ребенок. По информации канала, пострадали трое.

Как пишет «112», ЧП произошло в здании аэрокосмического факультета. По версии канала, взорвался гидродинамический стенд. На месте работают экстренные службы.

Ранее в городе Давлеканово в Башкирии газ взорвался в частном доме. Травмы — ожоги лица и кистей рук — получили двое: 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Пострадавшая скончалась в больнице.

В Новосибирске до этого собака включила конфорки на плите, что привело к взрыву. Хозяин питомца оставил на плите баллончик дихлофоса, и когда в доме никого не было, пес повернул ручки конфорок. Взрыв был настолько мощным, что входная дверь в подъезде вылетела наружу. Сама собака не получила травм.

Между тем в Татарстане в гараже кооператива «Гудок» произошел взрыв газа из-за приготовления плова, пострадали пять человек. Один в тяжелом состоянии, четверо получили ожоги средней тяжести. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.