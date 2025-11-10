Приготовление плова закончилось взрывом и больницей для пяти человек В Татарстане от взрыва газа во время приготовления плова пострадали пять человек

В Татарстане в результате взрыва газа пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в одном из гаражей кооператива «Гудок» в момент, когда находившиеся там люди занимались приготовлением плова. Они не смогли своевременно обнаружить утечку газа, который постепенно заполнил все помещение, что в итоге привело к мощному взрыву.

Возгорания после детонации удалось избежать. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, еще четверо имеют повреждения средней степени тяжести. У них ожоги различной степени. Все пострадавшие самостоятельно прибыли в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

Ранее следователи установили личность человека, причастного к взрыву газа в жилом доме в куркинском районе Тульской области. Сотрудники СК выяснили все детали частичного обрушения строения. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения для подозреваемого.

До этого в Сузунском районе Новосибирской области произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. В результате инцидента пострадала пожилая женщина. Пожарные ликвидировали возгорание в течение одного часа. По предварительной информации, огнем были повреждены частный дом, хозяйственные постройки и гараж, общая площадь которых составила 100 квадратных метров.