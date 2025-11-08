Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:07

В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме

Следователи установили лицо, причастное к взрыву газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Кроме того, специалисты выяснили все обстоятельства частичного обрушения здания. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому.

Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркино и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в Куркино частично обрушился один подъезд. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, под завалами людей нет. По его словам, жильцы размещены у родственников и в пункте временного размещения.

Также появилась информация, что при взрыве газа в Куркино ударная волна выбросила женщину из окна. Инцидент случился около восьми утра, когда на место прибыли специалисты газовой службы после жалоб жильцов на запах.

