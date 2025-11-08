Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 15:30

Раскрыта информация о людях под завалами дома после взрыва под Тулой

Миляев: пострадавших под завалами разрушившегося после взрыва дома под Тулой нет

Дмитрий Миляев Дмитрий Миляев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Людей под завалами частично разрушившегося дома после взрыва в поселке Куркино Тульской области нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что жильцы обрушившегося подъезда находятся у своих родственников.

Жильцы пострадавшего подъезда многоквартирного дома, где сегодня утром произошел взрыв бытового газа, находятся в настоящее время у своих родственников. Под завалами людей нет. Погибших также нет, — отметил Миляев.

Губернатор подчеркнул, что в гостинице села Орловка организовали пункт временного размещения. Проживание и питание для пострадавших будет бесплатным.

Миляев уточнил, что, по словам специалистов, жители двух уцелевших подъездов смогут вернуться домой, когда восстановят подачу газа, воды, тепла и электричества. Сейчас этим занимаются коммунальные службы.

Ранее Миляев сообщил, что в больницу после взрыва и обрушения обратился один из жильцов. Таким образом, число пострадавших возросло до четырех. При ЧП частично обрушилась стена подъезда, а также крыша и перекрытия второго и третьего этажей. Спасатели эвакуировали 10 жильцов.
Дмитрий Миляев
Тульская область
взрывы
дома
завалы
обрушения
