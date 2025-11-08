Взрыв произошел в многоквартирном доме в российском регионе Взрыв произошел в многоквартирном доме под Тулой

Взрыв случился в многоквартирном доме в поселке Куркино, заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. В больницу доставили двух человек. По предварительной информации, взорвался бытовой газ.

Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, — отметил глава региона.

По словам Миляева, при ЧП частично обрушилась стена первого подъезда, крыша и перекрытия двух этажей. На месте работают семь бригад скорой помощи. Власти организовали пункт временного пребывания в одной из школ.

Ранее в Сузунском районе Новосибирской области произошел взрыв бытового газа в частном доме. При происшествии пострадала пенсионерка. После взрыва загорелись дом, гараж и постройки.

В Югорске до этого взорвался гараж, когда мужчина пытался завести машину с газовым оборудованием. По предварительным данным, внутри скопилась газовоздушная смесь, которая воспламенилась при запуске двигателя. Взрывом разрушило постройку, но хозяин автомобиля не пострадал — врачи не нашли у него травм.