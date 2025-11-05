Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:15

Жительница Новосибирской области пострадала при взрыве бытового газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сузунском районе Новосибирской области произошел взрыв бытового газа в частном доме, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. В результате происшествия пострадала пожилая женщина.

По оперативным данным, в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием в селе Верх-Сузун. Горит частный дом, гараж и надворные постройки. Пожилая женщина, хозяйка дома, госпитализирована с ожогами в медучреждение, — говорится в сообщении.

Возгорание потушили за час. По предварительным данным, огнем повреждены частный дом, надворные постройки и гараж общей площадью 100 квадратных метров.

Ранее в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.

взрывы газа
Новосибирская область
пострадавшие
МЧС
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.