Жительница Новосибирской области пострадала при взрыве бытового газа

В Сузунском районе Новосибирской области произошел взрыв бытового газа в частном доме, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. В результате происшествия пострадала пожилая женщина.

По оперативным данным, в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием в селе Верх-Сузун. Горит частный дом, гараж и надворные постройки. Пожилая женщина, хозяйка дома, госпитализирована с ожогами в медучреждение, — говорится в сообщении.

Возгорание потушили за час. По предварительным данным, огнем повреждены частный дом, надворные постройки и гараж общей площадью 100 квадратных метров.

Ранее в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.