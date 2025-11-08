Выросло число пострадавших при взрыве бытового газа в доме под Тулой

Выросло число пострадавших при взрыве бытового газа в доме под Тулой Число пострадавших при взрыве газа в Куркино выросло до четырех человек

Еще одному человеку потребовалась помощь медиков после взрыва бытового газа в поселке Куркино Тульской области, заявил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавшего направили в Ефремовскую районную больницу.

За медицинской помощью обратился еще один человек. К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека, — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что спасатели МЧС России проводят разбор завалов на месте происшествия. Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии регионального Министерства здравоохранения, добавил Миляев.

Ранее появились первые кадры с места ЧП под Тулой. В результате взрыва произошло частичное обрушение торцевой стены подъезда, а также кровли и перекрытий второго и третьего этажей. Эвакуировано 10 жильцов, сейчас они находятся у своих родственников. В поселке развернули пункт временного пребывания в школе № 1, где организовано горячее питание.