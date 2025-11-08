Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 11:31

Выросло число пострадавших при взрыве бытового газа в доме под Тулой

Число пострадавших при взрыве газа в Куркино выросло до четырех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще одному человеку потребовалась помощь медиков после взрыва бытового газа в поселке Куркино Тульской области, заявил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавшего направили в Ефремовскую районную больницу.

За медицинской помощью обратился еще один человек. К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека, — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что спасатели МЧС России проводят разбор завалов на месте происшествия. Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии регионального Министерства здравоохранения, добавил Миляев.

Ранее появились первые кадры с места ЧП под Тулой. В результате взрыва произошло частичное обрушение торцевой стены подъезда, а также кровли и перекрытий второго и третьего этажей. Эвакуировано 10 жильцов, сейчас они находятся у своих родственников. В поселке развернули пункт временного пребывания в школе № 1, где организовано горячее питание.

взрывы
утечка газа
Тульская область
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.